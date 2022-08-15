2022/08/15 | 05:15 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: WkV9KPgzMDk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. وزير البيئة العراقي: النظام البائد مسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب لتجفيفه منطقة الأهوار) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. وزير البيئة العراقي: النظام البائد مسؤول عن ارتفاع درجات الحرارة في الجنوب لتجفيفه منطقة الأهوار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).