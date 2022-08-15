بعد رحلة بيلوسي.. وفد جديد من الكونغرس يزور تايوان

2022/08/15 | 07:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وفد من الكونغرس الأميركي برئاسة السناتور الديمقراطي، إد ماركي، إلى تايوان في زيارة غير معلنة تستغرق يومين.

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