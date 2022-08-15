2022/08/15 | 09:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ في خطوة ستشكل ثورة حقيقة بعالم زراعة الأعضاء، نجح علماء بتغيير فصيلة الدم لثلاث كلى بهدف زراعتها مع التغلب على شرط ضرورة المطابقة بين بعض فصائل الدم للشخص الواهب والمريض.ولا يمكن زرع كلية من شخص يحمل فصيلة دم A لشخص يحمل فصيلة دم B، ولا العكس، لكن تغيير فصيلة الدم إلى المعطي […]

ظهرت المقالة سابقة علمية..



تغيير فصيلة الدم لزراعة الأعضاء بات ممكنا أولاً على ايرث نيوز.

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