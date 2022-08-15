خبير قانوني يوضح مدى إمكانية عقد جلسة البرلمان من دون الرئيس او نائبيه

2022/08/15 | 09:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اوضخ الخبير القانوني علي التميمي، مدى إمكانية عقد جلسة البرلمان من دون حضور رئيسه او نائبيه، لافتا الى ان القانون أتاح عقد هكذا جلسة الا ان ماقام به الحلبوسي لايسمح بانعقادها في الوقت الراهن.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “عقد جلسات البرلمان الاعتيادية تكون بدعوة من رئيس المجلس او احد نائبيه بحسب […]

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