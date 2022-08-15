تراجع في اسعار النفط في الاسواق العالمية

2022/08/15 | 09:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وانتعشت أسعار النفط بأكثر من 3٪ الأسبوع الماضي.

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