2022/08/15 | 09:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية - واع - مؤيد الهاويقدم نادي بيشمركة السليمانية مدربه الجديد قصي هاشم لوسائل الإعلام من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر النادي .وقال شيرزاد محمد، أمين سر نادي بيشمركة السلمانية، في تصريح لوكالة لوكالة الأنباء العراقية إن" الهيئة الإدارية درست عدة اسماء تدريبية خلفاً للمدرب السابق محمود مجيد بعد نهاية الموسم المنصرم لقيادة الفريق وكان الخيار الأفضل هو المدرب قصي هاشم "مبيناً أن" الادارة تدعم المدرب والكادر المساعد لأجل تحقيق الطموحاتها وطموحات الجماهير لضمان بطاقة الوصول للدوري العراقي الممتاز". من جانبه أوضح المدرب الجديد قصي هاشم لـ(واع)، أن" المنافسة في هذا الموسم قوية في دوري الدرجة الأولى لذلك تم إجراء تعاقدات جديدة ضمت لاعبين محليين ومحترفين"، مضيفاً أن" طموحات فريقه الجديد هي خطف بطاقة الوصول الى للدوري الممتاز خصوصاً بعد الاستقطابات الجديدة التي جعلت صفوفه اكثر قوة".وتابع هاشم أن " الجهاز الفني سيعمل جاهداً للارتقاء بمستوى الفريق بمعية الكادر المساعد الذي يتألف تحسين فاضل وعباس سلمان وكايوان قادر مدرب حراس المرمى".وكانت الهئية الادارية قد أعلنت في وقت سابق من شهر آب الحالي عن التعاقد مع المدرب قصي هاشم ، وتم توقيع العقد في العاصمة بغداد".يذكر أن" المدرب قصي هاشم عمل مساعد مدرب لكثير من الاندية العراقية وكان اخرها مع نادي كربلاء في الموسم الماضي الذي وصل للدوري الممتاز وكان ضمن مجموعة البيشمركة في المنافسات دوري الدرجة الأولى .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيشمركة السليمانية يقدم مدربه الجديد لوسائل الإعلام) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيشمركة السليمانية يقدم مدربه الجديد لوسائل الإعلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).