طالبان تحتفل بعام في السلطة.. وتقرير استخباري يكشف ضعف

2022/08/15 | 09:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة طالبان، الاثنين، يوم عطلة رسمية للاحتفال بمرور عام على عودتها إلى السلطة في أفغانستان، وهو عام شهد أزمة إنسانية كبيرة وتراجعا حادا في حقوق النساء، في وقت تسعى فيه الولايات المتحدة أن لا تصبح البلاد ملاذا آمنا للإرهاب من جديد.

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