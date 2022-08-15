ألق نظرة على

2022/08/15 | 09:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بينما يعمل قطاع السياحة الفضائية على إطلاق جميع الصواريخ، تأمل شركة واحدة في إيجاد مكانة خاصة باعتبارها تقدم "الطريقة الوحيدة الخالية من الكربون والانبعاثات الكربونية" للسفر إلى حافة الفضاء.

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