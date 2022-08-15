بعد رفض تسلمها في لبنان.. أول شحنة حبوب أوكرانية بعد الحرب تقترب من سوريا

2022/08/15 | 09:13 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال مصدران في قطاع الشحن إن أول سفينة غادرت أوكرانيا، بموجب اتفاق استئناف تصدير الحبوب من البلاد قبل أسبوعين، تقترب من ميناء طرطوس السوري اليوم الأحد بعد أن أبحرت وجهاز الإرسال والاستقبال فيها مغلق.وأبحرت السفينة رازوني، التي ترفع علم …

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