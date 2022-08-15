2022/08/15 | 09:20 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ag5kpEaORQ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يتجه إلى المحكمة الاتحادية طلباً لحل مجلس النواب وملفات اخرى في نشرة الــ 8 صباحا) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. التيار الصدري يتجه إلى المحكمة الاتحادية طلباً لحل مجلس النواب وملفات اخرى في نشرة الــ 8 صباحا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).