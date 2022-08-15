تدمير عجلة مفخخة معدة لعمل ارهابي في صحراء الانبار (صورة)

2022/08/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الانبار

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، تدمير عجلة مفخخة معدة لعمل ارهابي في صحراء الانبار.

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة، والتي اكدت وجود عجلة نوع بيكب مفخخة ومحملة بالاعتدة المختلفة يخطط الارهابيون لتفيذ عملية اجرامية بها".

وأضافت أنه "على ضوء ذلك وبالاعتماد على الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية من خلال استخدام الطائرات المسيرة لكتيبة استطلاع الفرقة وقوة من لواء المشاة 38 تم معرفة مكان العجلة والوصول اليها وتبين انها مفخخة ومحملة بالعتاد في صحراء الانبار".

وأشارت الى أن "الجهد الهندسي تكفل بتدميرها بالكامل مع ما تحمله من اعتدة موقعياً".

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