تراجع جديد لأسعار النفط.. برنت عند 97.88 دولار

2022/08/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

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تراجعت أسعار النفط للجلسة الثانية، اليوم الاثنين، في الوقت الذي استؤنف فيه الإنتاج في العديد من المنصات البحرية الأمريكية في خليج المكسيك بعد انقطاع وجيز الأسبوع الماضي.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 27 سنتا أو 0.3 % إلى 97.88 دولار للبرميل بحلول الساعة 00:34 بتوقيت جرينتش بعد انخفاض بنسبة 1.5 % يوم الجمعة.



وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 91.87 دولار للبرميل، منخفضا 22 سنتا أو 0.2 % بعد انخفاض بنسبة 2.4 % في الجلسة السابقة بحسب رويترز .وارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 % الأسبوع الماضي بعد أن أدى ضرر لحق بأحد خطوط الأنابيب إلى تعطل الإنتاج في العديد من المنصات البحرية في خليج المكسيك.وقال مسؤول في ميناء لويزيانا، إن المنتجين تحركوا لإعادة تنشيط بعض الإنتاج المتوقف بعد اكتمال الإصلاحات في وقت متأخر من يوم الجمعة.

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