المخابرات الأمريكية تسجل زيادة في التهديدات الموجهة للسلطات بعد تفتيش مقر ترامب

2022/08/15 | 09:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

أفادت قناة "Fox News" بأن المخابرات الأمريكية سجلت زيادة في التهديدات الموجهة إلى هيئات السلطة في ضوء عمليات التفتيش في مقر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ونقلت القناة عن نشرة جديدة لمكتب التحقيقات الفدرالي ووزارة الأمن الداخلي أن المخابرات الأمريكية سجلت ارتفاعا في عدد التهديدات الموجهة إلى رجال الأمن وموظفي فرعي السلطة القضائي والتنفيذي، بما في ذلك وضع ما يسمى بـ "قنبلة قذرة" بالقرب من مقر مكتب التحقيقات الفدرالي.

وإضافة إلى ذلك ترددت في شبكات التواصل الاجتماعي دعوات إلى "حرب أهلية" و"انتفاضة مسلحة".



ووفق معلومات مكتب التحقيقات الفدرالي، تضم العديد من التهديدات الواردة تأكيدات على أن نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 كانت مزورة.

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