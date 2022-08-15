2022/08/15 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني استوضح علماء الفيروسات الفرنسيون أن جسيمات فيروس جدري القردة تصبح غير قادرة على البقاء عند تسخينها حتى درجة الحرارة 60 – 70 درجة مئوية.وذلك خلال فترة تتراوح بين 5 دقائق و15 […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص علماء: فيروس جدري القردة يتلاشى عند تسخينه حتى 60 درجة مئوية المركز الخبري الوطني.

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