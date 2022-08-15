2022/08/15 | 09:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الاثنين، عن حالة الطقس في البلاد للأسبوع الحالي، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة بدءاً من الأربعاء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الاسبوع الحالي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الاسبوع الحالي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانواء الجوية: ارتفاع درجات الحرارة بدءاً من الاسبوع الحالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).