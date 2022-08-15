’الفيديو الإباحي’ يثير ضجة.. ومحمد رمضان يكسر الصمت

2022/08/15 | 09:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ علق الفنان المصري محمد رمضان على اتهامه بالشذوذ الجنسي، بعد تداول فيديو لشخص يمارس الشذوذ مع شخص آخر، قائلا: ”حسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا الحملة دي“.وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت فيديو إياحيا لشخص يمارس الشذوذ الجنسي مع آخر، مشيرة إلى أن هذا الشخص هو محمد رمضان.وأوضح […]

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ومحمد رمضان يكسر الصمت أولاً على ايرث نيوز.

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