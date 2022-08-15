2022/08/15 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، الاثنين،

عن بدء تنفيذ خطة لإعادة توطين ســكنة

الأهــوار من مربــي الجاموس وصيادي

الأســماك، على ضفاف الأنهر التي تعزز

الأهوار بالمياه، ضمن محافظتي ميسان

وذي قــار، بهدف إي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لمنع هجرتهم.. الموارد تبدأ بتوطين سكان الاهوار على ضفاف الأنهر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لمنع هجرتهم.. الموارد تبدأ بتوطين سكان الاهوار على ضفاف الأنهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).