بالصور:الشروع بتشييد ثلاث ابنية بتصاميم ومواصفات عالمية في جامعة وارث الانبياء بكربلاء

2022/08/15 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت هيأة التعليمي الجامعي في العتبة

الحسينية المقدسة بأعمال تشييد ثلاث

ابنية داخل جامعة وارث الانبياء (عليه

السلام)، وخصص أجزاء منها كـقاعات

دراسية ومركز بحثية واخرى اقسام داخلية

للبنات..

وذكر رئيس

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