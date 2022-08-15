الشيخ عبد المهدي الكربلائي يفتتح احد اكبر المكتبات والروافد العلمية في العراق بحلتها الجديدة

2022/08/15 | 09:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

مكتبة العتبة الحسينية المقدسة التابعة

الى قسم الشؤون الفكرية والثقافية

بحلتها الجديدة ورفدها بأحدث المصادر

الدينية والفكرية والث

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