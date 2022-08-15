البصرة: نحتاج الى مليون متر مكعب إضافي يوميا لتوفير الحد الأدنى من مياه الشرب

2022/08/15 | 10:00 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلن مسؤول شعبة التنفيذ في مديرية ماء البصرة نزار ناصر لعيبي، الاثنين، عن حاجة المحافظة إلـى أكثر من مليون متر مكعب يـومـي إضـافـي على مـعـدل التجهيز الحالي الــذي يصل إلـى مليون متر مكعب، لتوفير الحد الأدنى لمياه الشرب لعموم سكان المحافظة.وقال لعيبي في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إن “قامة السد الملحي المقترح على […]

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