2022/08/15 | 10:12 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- القضاء العراقي يقرر و مقتدى الصدر يصر و الإطار التنسيقي ينتظر | من بغداد مع نجم الربيعي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يقرر و مقتدى الصدر يصر و الإطار التنسيقي ينتظر | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القضاء العراقي يقرر و مقتدى الصدر يصر و الإطار التنسيقي ينتظر | من بغداد مع نجم الربيعي) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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