الآن.. أمطار غزيرة في اسطنبول (صور+فيديو)

2022/08/15 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بدأ هطول الأمطار المتوقع في إسطنبول في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حيث كانت العواصف الرعدية فعالة في العديد من المناطق، وتحول النهار إلى ليل في جميع أنحاء مدينة اسطنبول.

وبحسب ما ترجمه موقع تركيا اليوم، وتابعته (بغداد اليوم)، فبعد تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في 17 محافظة، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة، بدأت الأمطار الغزيرة المتوقعة في اسطنبول في أجزاء كثيرة من المدينة.

وكان هطول الأمطار فعال في كل من أسكودار، كديكوي، سرير، أتاشهير، على الجانب الأناضولي.

وعلى الجانب الأوروبي كانت الأمطار الغزيرة فعالة بشكل خاص في منطقة بيكوز في الصباح.

ومع تأثير المطر، تمت ملاحظة كثافة حركة المرور عند مدخل طريق D-100 السريع في أنقرة باتجاه جسر Haliç ، ومواقع Okmeydanı و Mecidiyeköy و Zincirlikuyu وجسر شهداء 15 يوليو.

كما وقعت حوادث مرور مع أضرار مادية على الطرق التي أصبحت زلقة بسبب تأثير هطول الأمطار في جميع أنحاء المدينة.

ووفقًا لبيانات خريطة كثافة حركة المرور في بلدية إسطنبول ، اعتبارًا من الساعة 10.06 ، كان معدل كثافة حركة المرور في جميع أنحاء المدينة 54 %.

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