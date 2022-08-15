المالية توعز بصرف مستحقات المحاضرين الإداريين في كربلاء

2022/08/15 | 10:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كربلاءاوعزت وزارة المالية، اليوم الإثنين، بصرف مستحقات المحاضرين الإداريين في محافظة كربلاء.وقال بيان لمحافظة كربلاء تلقته (بغداد اليوم) انه "نتيجة لمتابعات مستمرة وحثيثة من محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي لتأمين مبالغ رواتب المحاضرين المجانيين والاداريين لهذا العام، قررت وزارة المالية تخصيص مبالغ رواتب المحاضرين المجانيين والاداريين".وبحسب البيان، ثمّن الخطابي "الجهود الكبيرة لمعاون المحافظ للشؤون المالية والادارية في متابعة واستكمال كافة الاجراءات مع وزارة المالية".ادناه نص موافقة وزارة المالية على صرف مبالغ المحاضرين المجانيين والاداريين لهذا العام:

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