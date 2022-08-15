إليك قائمة بأجمل 8 فنادق ومنتجعات في فيتنام

2022/08/15 | 10:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم أن كوفيد-19 أوقف إنشاء العديد من الفنادق أو افتتاحها في فيتنام، إلا أن هناك حاليًا مجموعة واسعة من العقارات الجديدة أو التي أعيد افتتاحها حديثًا للاختيار من بينها..إليك أبرز 8 فنادق يمكنك زيارتها!

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