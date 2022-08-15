المنشأت الصحية في العتبة الحسينية المقدسة ..الية عملها وديمومتها خلال الزيارت المليونية ..تعرف عل التفاصيل

2022/08/15 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تولي العتبة الحسينية المقدسة اهتماما

كبيرا بالخدمات المقدمة لزوار الامام

الحسين عليه السلام ومن هذه الخدمات

المنشآت الصحية الثابتة المتوزعة قرب

الحرم الحسيني المطهر وفي بعض الشوارع

المؤدية اليه ..

ام

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