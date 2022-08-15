2022/08/15 | 10:59 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم :ماجد حميد

سبب الفشل والتوهان لاكثرية العراقيين

انهم تائهون وعاملون بين ثلاثة قوانين

هي الشريعة الإسلامية والعشائرية

والوضعية (المدنية) أقصد نظام الدولة

الحالي والذي تسير عليه معاملات

وإجراءات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراقيون اي القوانين تحكمهم؟ وماذا يريدون؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراقيون اي القوانين تحكمهم؟ وماذا يريدون؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).