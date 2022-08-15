سفيرة أميركا تبحث مع نظيرها في الاتحاد الأوروبي أوضاع العراق.. هذا ما خرجا به

2022/08/15 | 11:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية السيدة رومانوسكي مع سفير الاتحاد الأوروبي في العراق فارجولا لمناقشة دعمنا للشعب العراقي في سعيه لتحقيق الديمقراطية والحكم الرشيد والاستقرار والنمو الاقتصادي وزيادة الأمن.وما زلنا ملتزمين معاً بمساعدة العراق.السفارة الأميركية

ظهرت المقالة سفيرة أميركا تبحث مع نظيرها في الاتحاد الأوروبي أوضاع العراق..



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