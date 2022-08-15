2022/08/15 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، عزمها افتتاح 25 بناية مدرسية جديدة في النجف الاشرف قبل بدء العام الدراسي.

وقال مدير عام تربية النجف الأشرف مردان البديري في بيان ، "اننا عازمون على افتتاح 25 بناية مدرسية جديدة قبل بداية العام الدراسي المقبل، الأمر الذي سينعكس على العملية التربوية برمتها وبالشكل الإيجابي المطلوب".

ووجّه البديري "بمعالجة التلكؤ في تنفيذ مشاريع المدارس والعمل على تجاوز العقبات والروتين، خدمة للطلبة، وتعجيلاً في رفع الضغط عن العملية التربوية لأنهاء حالة الدوام الثنائي والثلاثي الذي تُعاني منه أغلب المحافظات بسبب الأزمات التي عصفت بالبلاد طوال السنوات الماضية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعتزم افتتاح 25 مدرسية جديدة في النجف قبل بدء العام الدراسي الجديد ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعتزم افتتاح 25 مدرسية جديدة في النجف قبل بدء العام الدراسي الجديد ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).