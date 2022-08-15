محافظة نينوى تباشر باعمار أكبر ملاعب المدينة

2022/08/15 | 11:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن بدء العمل بإعادة إعمار ملعب باب سنجار المدمر خلال العمليات العسكرية في تحرير الموصل مركز محافظة نينوى.

وقال الجبوري في تصريح لصحيفة الصباح اليوم الاثنين إن" الشــركة المنفذة والخاصة بإعمار ملعب باب سنجار أكبر الملاعب الرياضية بالموصل شرعت بإعمار الملعب بعد عامين من التلكؤ بسبب الشركة المنفذة".

وأضاف الجبوري أن" الشركة وضعت مدة لإنجـز الملعب لاتقل عن عشرة أشــهر بدءاً من الاسبوع الحالي بعد أن خصصت اللجنة العليا للإعمار مبالغ خاصة لإعمار الملعب الرياضي في باب سنجار والواقع بأيمن الموصل".

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