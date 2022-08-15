شرطة الأنبار: القبض على متهمٍ بحوزته مليوني حبة مخدرة

2022/08/15 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت شرطة محافظة الأنبار، الاثنين، إلقاء القبض على متهمٍ بحوزته مليوني حبة مخدرة.

وذكرت المديرية، في بيان، أنه “بعمليةٍ نوعيةٍ استباقيه ينفذها ابطال قسم مكافحة اجرام الانبار / مكتب اجرام الرمادي تطيح بتاجر للحبوب والسموم المخدره في قضاء الرمادي”.

وأردف: “بتخطيط وتوجيه واشراف مباشر من قبل السيد قائد شرطة محافظة الانبار الفريق الحقوقي هادي رزيج كسار القت مفارز قسم مكافحة اجرام الانبار / مكتب اجرام الرمادي القبض على المتهم (أ.م.د.ر) في قضاء الرمادي منطقة الخمسه كيلوا وضبط بحوزته (٠٠٠.٠٠٠ ٢) مليونين حبه مخدره بالجرم المشهود داخل عجلته نوع تريله حيث كان يروم ادخالها وبيعها”.

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