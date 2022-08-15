الاستخبارات العسكرية: ضبط عجلة مفخخة معدة لعمل “إرهابي” في صحراء الأنبار

2022/08/15 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين الوصول إلى عجلة مفخخة معدة لعمل “ارهابي والجهد”، تولى الهندسي تفجيرها في صحراء الانبار.

وذكرت المديرية في بيان، أنه “بعملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة ، والتي اكدت وجود عجلة نوع بيكب مفخخة ومحملة بالاعتدة المختلفة يخطط الارهابيون لتفيذ عملية اجرامية بها”.

وأضافت: “وعلى ضوء ذلك وبالاعتماد على الجهد الفني لمديرية الاستخبارات العسكرية من خلال استخدام الطائرات المسيرة لكتيبة استطلاع الفرقة وقوة من لواء المشاة ٣٨ تم معرفة مكان العجلة والوصول اليها وتبين انها مفخخة ومحملة بالعتاد في صحراء الانبار”.

ولفتت إلى أن “الجهد الهندسي تكفل بتدميرها بالكامل مع ما تحمله من اعتدة موقعياً”.

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