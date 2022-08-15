مقتل “سيد” خلال التدخل لفض نزاع عشائري وسط البصرة

2022/08/15 | 11:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني الاثنين، بمقتل شخص وجيه تدخل لفض نزاع عشائري في البصرة.

وقال المصدر، إن “شخصا يدعى سيد جواد، قُتِلَ في أثناء تدخله لفض نزاع عشائري في منطقة المعقل بالبصرة”.

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