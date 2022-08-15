المثنى: تخصيص 200 دونم لانشاء معمل استثماري خاص بالمواد الكهربائية

2022/08/15 | 11:04 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… أعلنت هيئة استثمار المثنى، الاثنين، عن تخصيص 200 دونم في المحور الصناعي شمالي المحافظة بقضاء النجمي لإنشاء معمل مختص بالمواد والأسلاك الكهربائية من قبل شركة سنغافورية، بكلفة تقدر بـ215 مليون دولار.وقـال مدير استثمار المثنى عـادل الياسري في حوار اطلعت عليه /المعلومة/، إنه “تم التباحث مع إحدى الشركات السنغافورية للمباشرة بتنفيذ المشروع ضمن توقيتات […]

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