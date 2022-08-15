إنخفاض اسعار النفط باكثر من 1%

2022/08/15 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، بأكثر من 1%، إذ يقوم المستثمرون بتقييم عدد من العوامل التي تؤثر على سوق الخام سواء من جانب الطلب أو من جانب المعروض.وبحلول الساعة 09:02 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود […]

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