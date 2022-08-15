2022/08/15 | 11:04 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، عن بدء العمل بإعادة إعمار ملعب باب سنجار المدمر خلال العمليات العسكرية في تحرير الموصل مركز محافظة نينوى.وقال الجبوري في تصريح لصحيفة الصباح تابعه ” المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البدء باعمار اكبر الملاعب الرياضية في أيمن الموصل المركز الخبري الوطني.

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