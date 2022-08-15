التربية تفتتح 25 بناية مدرسية في النجف: ماضون بفك الاختناقات داخل الصفوف

2022/08/15 | 11:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: أعلنت وزارة التربية، اليوم الاثنين، استعدادها لافتتاح 25 بناية مدرسية جديدة في محافظة النجف،...

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