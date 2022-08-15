2022/08/15 | 11:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: محمد حسن الساعدي مع التصاعد اللافت في درجات الحرارة، زادت حدة الأزمة السياسية في...

ظهرت المقالة العراق على صفيح ساخن أولاً على المسلة.

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