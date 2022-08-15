2022/08/15 | 11:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 8gHDBl1nVog

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. افتتاح اول موسوعة مصورة لحضارات بلاد مابين النهرين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. افتتاح اول موسوعة مصورة لحضارات بلاد مابين النهرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).