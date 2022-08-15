قصف مفاعل زابوريجيا

2022/08/15 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يرى خبراء أن سيطرة القوات الغازية على محطة زابوريجيا للطاقة النووية تهدف إلى ضرب عصفورين بحجر واحد، وهما حرمان أوكرانيا من خمس الطاقة الكهربائية وسرقة تلك الطاقة إلى المناطق التي تسيطر عليها موسكو ومن ثم إلى الأراضي الروسية.

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