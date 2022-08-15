العثور على عبوات ناسفة من مخلفات داعش في كركوك

2022/08/15 | 11:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، عن تفكيك واتلاف 77 عبوة ناسفة من مخلفات العصابات الإرهابية في قاطع عمليات كركوك.

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قطعات الفرقة الثالثة المتمثلة باللواء الثاني عشر بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة تمكنت خلال عملياتها الأمنية لتفتيش وتطهير منطقة(كبيبة) بقضاء الحويجة في محافظة كركوك، من العثور على 77عبوة ناسفة مختلفة الأنواع ".

واضافت انه "تم تدميرها واتلافها موقعياً من قبل كتيبة هندسة ميدان الفرقة".

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