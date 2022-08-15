في بغداد.. شباب يكسبون قوت يومهم من حدة الصيف

2022/08/15 | 11:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت درجات الحرارة المرتفعة في العراق إلى تأثر الذين يعتمدون في دخلهم على أجورهم اليومية، ولكن في المقابل يشكل الصيف للبعض موسما لكسب الرزق.

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