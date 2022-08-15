طهران توجه رسالة للسعودية بعد

2022/08/15 | 11:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الاثنين، على رسم كاريكاتوري للمرشد الإيراني الراحل روح الله الخميني، في صحيفة سعودية، مؤكدا أنه "إهانة" وأن الشعب الإيراني "لن يتسامح".

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