2022/08/15 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير القائد يلمح لكتلة صادقون : تستغلون افراد الحشد لتلبية شهواتكم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير القائد يلمح لكتلة صادقون : تستغلون افراد الحشد لتلبية شهواتكم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير القائد يلمح لكتلة صادقون : تستغلون افراد الحشد لتلبية شهواتكم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).