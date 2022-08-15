2022/08/15 | 11:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبدالزهرة محمد الهنداوي لاتشبه ثورة الامام الحسين (عليه السلام) اي ثورة اخرى، شهدتها البشرية وسجلها التاريخ، فأغلب الثورات، كانت تنتهي بتحقيق شيء من المكاسب السياسية، لاسيما عندما يصل قادتها الى سدّة الحكم، ولعل ذلك هو […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الثورة التي لاتشبه غيرها المركز الخبري الوطني.

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