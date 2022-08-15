مجلس الوزراء يطلق الأموال المخصصة للتعاقد مع مدرب أجنبي للمنتخب الوطني

2022/08/15 | 12:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قرر مجلس الوزراء، دعم بطولة كأس الخليج العربي بكرة القدم بـ 3 مليارات دينار.وذكر بيان للأمانة العامة تلقته “ايرث نيوز” أن “مجلس الوزراء قرر تمويل وزارة المالية، بمبلغ ثلاثة مليارات دينار إلى الاتحاد العراقي لكرة القدم، للتعاقد مع ملاك تدريبي لقيادة المنتخب الوطني العراقي لكرة القدم”.وأضاف أن “القرار جاء بناءً على […]

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