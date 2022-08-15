2022/08/15 | 12:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hw5rQ77xWRU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اجتماع اربيل الى اي اتفاق لم يصل.. العامري طلب وساطة بارزاني والتدخل | نشرة اخبار المنتصف 2022/8/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اجتماع اربيل الى اي اتفاق لم يصل.. العامري طلب وساطة بارزاني والتدخل | نشرة اخبار المنتصف 2022/8/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).