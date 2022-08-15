الدفاع المدني يخمد حريقاً اندلع في مستشفى أهلي وسط بغداد

2022/08/15 | 12:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاثنين، عن إخماد حريق في مستشفى الجيبجي الأهلي وسط العاصمة بغداد.وذكر بيان للمديرية، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "فرق إطفاء الدفاع المدني أحكمت سيطرتها بعد اندلاع حادث حريق داخل بناية مستشفى الجيبجي الأهلية، في منطقة الحارثية وسط بغداد، بإشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".تابع البيان، أن "فرق الإطفاء طوَّقت النيران التي اندلعت في الطابق الأرضي والمتخذ لخزن أسطوانات غاز الأوكسجين وكذلك متخذ كمصرف للدم والذي كاد أن يشكل خطراً حقيقياً في حالة وصول نيران الحريق إلى أسطوانات الأوكسجين".وأشار إلى أنه "تم فتح تحقيق واستدعاء خبير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل المستشفى بادئ الأمر".

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