المالية تباشر باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب

2022/08/15 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

باشرت وزارة المالية، اليوم الاثنين، باطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر آب.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية أن "دائرة المحاسبة في وزارة المالية باشرت اليوم، باطلاق تمويل رواتب الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر آب الحالي"، مبيناً أن "دائرة المحاسبة استأنفت اعتبارا من اليوم بتمويل رواتب موظفي الدولة لكافة الوزارات والجهات الغير مرتبطة بوزارة لشهر آب".

ودعت الوزارة بحسب البيان "كافة وحدات الانفاق التابعة للوزارات إلى مراجعة مقر الوزارة / دائر المحاسبة وحسب جدول المراجعة المعتمد لغرض البدء باجراءات التمويل".

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