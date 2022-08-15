الاتحاد: متمسكون بالحوار لحل الأزمة السياسية

2022/08/15 | 12:13 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/السليمانية..أكد عضو الاتحاد الوطني الكردستاني آرام جباري، الاثنين، تمسك حزبه بالحوار كحل وحيد لحل الأزمة.وقال جباري في حديث لوكالة /المعلومة/، إنه “قبل الحديث عن حل البرلمان أو إجراء انتخابات مبكرة يجب الجلوس لطاولة الحوار والمفاوضات بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة”.وأضاف أنه “بدون تقديم تنازلات من الأحزاب المختلفة فلن نستطيع عبور الأزمة السياسية […]

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