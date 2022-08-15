صراع القدامى والجدد.. نائب تؤشر فسادا بملف تعيين المحاضرين المجانيين

2022/08/15 | 12:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأشرت النائب عالية نصيف، اليوم الإثنين، فساداً بملف تعيين المحاضرين المجانيين.ودعت نصيف في بيان تلقته (بغداد اليوم) "نواب بغداد الى تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حقيقة تعيين أعداد جديدة من المحاضرين في بغداد بتواريخ قديمة".واضافت: "وصلتنا شكاوى من المحاضرين القدماء بأن هناك جهات تقوم حالياً بتعيين أعداد كبيرة من المحاضرين الجدد بتواريخ قديمة وبشكل مخالف للقانون في مديريات تربية بغداد، في حين أن المحاضرين القدامى (الذين تواريخ البدء بعملهم حقيقية وليست وهمية) مازالوا يكافحون لنيل حقوقهم".وشددت نصيف على "ضرورة قيام النواب عن محافظة بغداد بتشكيل لجنة للتحقيق في هذا الموضوع".

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